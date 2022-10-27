В Днепре по вечерам массово разбивают и грабят припаркованные авто

В Днепре массово разбивают припаркованные автомобили.

В соцсетях жители Днепра жалуются на неизвестных, которые разбивают их автомобили. Сообщения об ограбленных авто приходят из разных районов города.

К примеру, около десяти машин остались без окон на Красном Камне. Подобные случаи были на улице Образцова.

А на Рабочей у горожанина украли новую резину и пластиковые накладки из фар. На улице Тверской на этой неделе ночью с автомобиля украли набор инструментов и рыболовные снасти.

Сообщается, что автомобильные воры работают вечером и ночью, когда на улицах выключают уличное освещение. Они разбивают окна в машине и тянут все, что можно.

Потерпевшие обратились в полицию, но поиск злоумышленников может затянуться. Единственный выход – не оставлять автомобили во дворах.

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