В Днепре по Набережной бегали супермен, тигр и елка (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Днепре ко Дню Святого Николая состоялся благотворительный забег «Mykolaychiky Charity Run».

На старте побывали и наши корреспонденты. К забегу, взявшему старт от Прибрежного, участники готовились очень тщательно.

Мужчина в образе тигра по имени Денис наложил грим за день до соревнований. Ему даже пришлось подкладывать специальный валик под подушку на ночь, чтобы не испортить образ.

Полина участвует в соревнованиях каждый год с разными костюмами. В этом году она была в образе елки.

Во время забега соревновались 300 спортсменов.

Дистанции для взрослых: 1 км, 5 км, 10 км.

Детские забеги: 1 км, 500м, 100м.

Все вырученные средства (кроме расходов на проведение старта) будут переданы семье Михаила. Операция позволит парню самостоятельно обслуживать себя. Пока он живет с мамой Светланой. Папа скончался от рака 6 лет назад. Также у Михаила есть младший брат, которому 12 лет.

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