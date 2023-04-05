В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.
В городе могут появиться 8 новых остановок. Однако это пока еще проект решения, поэтому когда именно это произойдет неизвестно.
Остановки будут иметь крышу, чтобы люди могли укрыться от дождя и снега, а также торговые павильоны. На тротуаре рядом сделают сигнальные полосы из тактильной плитки и стойки безбарьерного ограждения.
Установить остановки планируют по следующим адресам:
Остановка на проспекте Мира не нова, но ее планируют отремонтировать. Место расположения остановок:
На проспекте Богдана Хмельницкого:
На проспекте Героев:
На проспекте Мира остановку отремонтируют:
На улице Паникахи:
На перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи:
На улице Красногорской:
На улице Титова:
На проспекте Слобожанском:
На вулиці Семафорній:
Напомним, ранее в Днепре старые скверы получили «новые» названия. А в департаменте транспорт рассказали, где в городе будут платные парковки.
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