В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

В Днепре установят новые остановки.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

В городе могут появиться 8 новых остановок. Однако это пока еще проект решения, поэтому когда именно это произойдет неизвестно.

Остановки будут иметь крышу, чтобы люди могли укрыться от дождя и снега, а также торговые павильоны. На тротуаре рядом сделают сигнальные полосы из тактильной плитки и стойки безбарьерного ограждения.

Установить остановки планируют по следующим адресам:

Проспект Героев, у дома №19;

улица Паникахи, у дома №26;

в районе дома №36 по улице Титова;

в районе дома №33 по улице Семафорной;

в районе дома №109А по Слобожанскому проспекту;

Запорожское шоссе, возле дома №62К

в районе дома №19 по проспекту Богдана Хмельницкого;

улица Красногорская, у дома №10.

Остановка на проспекте Мира не нова, но ее планируют отремонтировать. Место расположения остановок:

На проспекте Богдана Хмельницкого:

На проспекте Героев:

На проспекте Мира остановку отремонтируют:

На улице Паникахи:

На перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи:

На улице Красногорской:

На улице Титова:

На проспекте Слобожанском:

На вулиці Семафорній:

Напомним, ранее в Днепре старые скверы получили «новые» названия. А в департаменте транспорт рассказали, где в городе будут платные парковки.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: