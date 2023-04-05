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В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

Сегодня 10:23
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В Днепре установят новые остановки.

Новости Днепра про В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

В городе могут появиться 8 новых остановок. Однако это пока еще проект решения, поэтому когда именно это произойдет неизвестно.

Остановки будут иметь крышу, чтобы люди могли укрыться от дождя и снега, а также торговые павильоны. На тротуаре рядом сделают сигнальные полосы из тактильной плитки и стойки безбарьерного ограждения.

Установить остановки планируют по следующим адресам:

  • Проспект Героев, у дома №19;
  • улица Паникахи, у дома №26;
  • в районе дома №36 по улице Титова;
  • в районе дома №33 по улице Семафорной;
  • в районе дома №109А по Слобожанскому проспекту;
  • Запорожское шоссе, возле дома №62К
  • в районе дома №19 по проспекту Богдана Хмельницкого;
  • улица Красногорская, у дома №10.

Остановка на проспекте Мира не нова, но ее планируют отремонтировать. Место расположения остановок:

На проспекте Богдана Хмельницкого:

Новости Днепра про В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

На проспекте Героев:

Новости Днепра про В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

На проспекте Мира остановку отремонтируют:

Новости Днепра про В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

На улице Паникахи:

Новости Днепра про В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

На перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи:

Новости Днепра про В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

На улице Красногорской:

Новости Днепра про В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

На улице Титова:

Новости Днепра про В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

На проспекте Слобожанском:

Новости Днепра про В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

На вулиці Семафорній:

Новости Днепра про В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

Напомним, ранее в Днепре старые скверы получили «новые» названия. А в департаменте транспорт рассказали, где в городе будут платные парковки.

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