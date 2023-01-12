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В Днепре планируют сузить проезд Гальченко: подробности

Сегодня 10:17
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Новости Днепра про В Днепре планируют сузить проезд Гальченко: подробности

В Днепре планируют сузить проезжую часть по пр. Александра Гальченко (в районе дома №4).

Там запланирован ремонт тепловых сетей. Проводить его будет КП «Теплоэнерго». Работы будут продолжаться с 14 по 18 января.

Об этом сообщается в распоряжении городского головы Днепра Бориса Филатова.

Отметим, что городской голова пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

Новости Днепра про В Днепре планируют сузить проезд Гальченко: подробности

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