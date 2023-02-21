В Днепре планируют сузить на месяц Слобожанский проспект: подробности

В Днепре планируют сузить проезжую часть на Слобожанском проспекте. Сделать это должны возле домов №106-108.
Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.
Причина – проведение работ по устранению засора на канализационном коллекторе.
Работы должны продолжаться около месяца, с 24 февраля по 20 марта 2023 года.
Отметим, городской голова пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.
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