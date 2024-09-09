В Днепре планируют перекрыть железнодорожный переезд на Мукачевской

В Днепре на неделю могут перекрыть железнодорожный переезд по улице Мукачевской.

Там будут заменять переезд настила железнодорожного переезда. Работы продлятся с 8:00 17.09.2024 по 17:00 23.09.2024.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы на сайте Днепровского городского совета.

“Дать разрешение Структурному подразделению «Днепровская дистанция пути» Регионального филиала «Приднепровская железная дорога» Акционерного общества «Украинская железная дорога» на временное прекращение движения транспорта через железнодорожный переезд 178 км по ул. Мукачевской для выполнения работ по замене переездного настила железнодорожного переезда с 8.00 17.09.2024 по 17.00 23.09.2024”, — говорится в документе.

На период выполнения работ там будет установлено ограждение, дорожные знаки и освещение.

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