В Днепре планируют перекрыть одну из улиц: какую именно и когда

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В Днепре планируют перекрыть проезжую часть и тротуар на улице Краснопольской, в районе дома №11а. Работы будет проводить КП «Днепровский электротранспорт».

Об этом говорится в распоряжении городского головы Днепра Бориса Филатова.

Проезд должен быть перекрыт с 8:00 30 января. В проекте документа не сказано, когда работы будут завершены.

Отметим, городской голова пока не подписал распоряжение, поэтому оно еще не вступило в силу.

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