В Днепре планируют ограничить работу развлекательных заведений: в чем дело

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета Днепра.
Более полутора лет в Днепре действует комендантский час, который был введен с началом военного положения на территории Украины. Несмотря на это, время от времени случаются мини-скандалы с ресторанами и клубами, которые нарушают правила и пускают к себе посетителей ночью.
В Днепре решили установить ограничения на время работы развлекательных заведений и общепита.
Если это решение примут, все такие заведения должны завершать работу за час до начала комендантского часа, то есть не позднее 23:00.
Заметим, что это проект решения, которое еще не подписано городским головой, поэтому оно еще не вступило в законную силу.
Напомним, ранее в Новомосковске после убийства в ночном клубе ужесточили ограничения на работу заведений общепита.
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