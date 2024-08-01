В Днепре планируют на несколько месяцев перекрыть проезжую часть на Вокзальной площади: причина и дата

На площі Вокзальній у Дніпрі можуть до кінця грудня перекрити проїзну частину та тротуар.

В Днепре планируют демонтировать разбомбленное в результате вражеской атаки здание.

Об этом говорится в решении исполкома Днепровского городского совета.

В связи с этим начиная с 6 августа по 31 декабря планируется перекрытие проезжей части и тротуара по площади Вокзальной в районе дома №1.

До начала выполнения работ будет разработана и согласована временная схема движения транспорта.

На момент работ в зоне их выполнения установят ограждение, временные дорожные знаки и сигнальное освещение.

Кроме того, в решении исполкома отметили изменения в работе общественного транспорта на период выполнения работ.

Перенести конечные остановки:

автобусных маршрутов Nº 7K «ул. Андрея Сахарова – пл. Вокзальная» и Nº 101А «ж/м Тополь – пл. Вокзальная» с площади Вокзальной, 1 по проспекту Дмитрия Яворницкого, 108;

«ул. Андрея Сахарова – пл. Вокзальная» и «ж/м Тополь – пл. Вокзальная» с площади Вокзальной, 1 по проспекту Дмитрия Яворницкого, 108; автобусного маршрута Nº 32K «ул. Прокопия Левандовского – пл. Вокзальная», троллейбусного маршрута Б «ул. Независимости – пл. Вокзальная – ул. Независимости» и трамвайного маршрута Nº 1 «Железнодорожный вокзал – Университет науки и технологий» с площади Вокзальной, 1 на площадь Вокзальную, 2;

«ул. Прокопия Левандовского – пл. Вокзальная», троллейбусного маршрута «ул. Независимости – пл. Вокзальная – ул. Независимости» и трамвайного маршрута «Железнодорожный вокзал – Университет науки и технологий» с площади Вокзальной, 1 на площадь Вокзальную, 2; автобусного маршрута Nº 86 «ул. Ближняя – пл. Вокзальная» с площади Вокзальной, 1 на улицу 128 Бригады Теробороны, 2.

О принятии этих изменений и их внесении предварительно сообщат в Департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры ДМР.

Заметим, у документа пока нет подписи мэра Днепра Бориса Филатова, а значит, решение еще не является окончательно принятым.

Напомним, ранее мы писали, что две улицы Днепра планируют перекрыть и сузить на полгода.

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