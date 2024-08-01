В Днепре планируют на несколько месяцев перекрыть проезжую часть на Вокзальной площади: причина и дата

В Днепре планируют демонтировать разбомбленное в результате вражеской атаки здание.
Об этом говорится в решении исполкома Днепровского городского совета.
В связи с этим начиная с 6 августа по 31 декабря планируется перекрытие проезжей части и тротуара по площади Вокзальной в районе дома №1.
До начала выполнения работ будет разработана и согласована временная схема движения транспорта.
На момент работ в зоне их выполнения установят ограждение, временные дорожные знаки и сигнальное освещение.
Кроме того, в решении исполкома отметили изменения в работе общественного транспорта на период выполнения работ.
Перенести конечные остановки:
О принятии этих изменений и их внесении предварительно сообщат в Департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры ДМР.
Заметим, у документа пока нет подписи мэра Днепра Бориса Филатова, а значит, решение еще не является окончательно принятым.
Напомним, ранее мы писали, что две улицы Днепра планируют перекрыть и сузить на полгода.
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