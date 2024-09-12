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В Днепре планируют на месяц сузить тротуары и проезжую часть по улице Терещенковской

Сегодня 15:05
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На улице Терещенковской будут проводить работы по строительству кабельной линии.

Новости Днепра про В Днепре планируют на месяц сузить тротуары и проезжую часть по улице Терещенковской

В Днепре планируют сузить тротуары, а также проезжую часть по улице Терещенковской.

Соответствующее распоряжение обнародовано на портале Днепровского городского совета.

Такие небольшие изменения в движении транспорта на участке произойдет в связи с тем, что с 24 сентября по 23 октября в районе дома №20 на улице Терещенковской будут выполняться работы по строительству кабельной линии.

Перед началом работ по периметру зоны выполнения будут размещены временные дорожные знаки, участок будет огражден.

Заметим, что опубликованный документ не имеет подписи городского главы Бориса Филатова, а значит, пока не является действительным. О вступлении в силу вышеперечисленных изменений будет сообщено заранее.

Новости Днепра про В Днепре планируют на месяц сузить тротуары и проезжую часть по улице Терещенковской

Напомним, с сегодняшнего дня в Днепре временно перенесена конечная остановка популярного автобуса.

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