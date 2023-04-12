В Днепре планируют на 8 месяцев сузить оживленное шоссе: подробности

В Днепре сузят путепровод на Криворожском шоссе.

Об этом говорится в проекте распоряжения на сайте Днепровского городского совета.

Так, в Днепре могут почти на 8 месяцев сузить часть дороги на путепроводе Криворожского шоссе, а именно в районе перекрестка с Криворожской улицей. За это время должны отремонтировать деформационные швы.

По плану, работы должны начаться уже через десять дней — 24 апреля. Завершить ремонт собираються до 1 декабря 2023 года.

Этот участок должны быть ограждены и установлены сигнальным освещением и временными предупреждающими дорожными знаками. Отметим, что распоряжение пока не подписано.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре планируют сузить проезжую часть одной из улиц на левом берегу: подробности.

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