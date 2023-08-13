В Днепре переименуют еще 18 улиц и 6 переулков: какие новые названия для них придумали

Процесс декоммунизации и дерусификации в Украине, в том числе и Днепре, продолжается. Так, в городе планируют переименовать еще 18 улиц и 6 переулков, названия которых связаны с государством-террористкой.

Соответствующий проект решения уже обнародовали на сайте городского совета, однако он еще не был подписан мэром Днепра Борисом Филатовым.

Старые названия предлагают заменить следующими:

улица Артюшенко — улица Вольного Казачества;

переулок Брянский — переулок Старобольничный;

улица Гончарова — улица Гончарная;

улица Гладкова — улица Квартальная;

улица Гурьевская — улица Кураховская;

улица Дальнеуральская — улица Джонса Гарета;

переулок Дальнеуральский — переулок Гарета;

улица Дружинников — улица Семьи Кузьменко;

улица Дунаевского — улица Олексы Повстенко;

переулок Кожемяки — переулок Подебрадский;

улица Крюкова — улица Бахчисарайская;

улица Кулагина — улица Ефима Михайлова;

улица Марата — улица Инженера Горяинова;

улица Одоевского — улица Академика Крымского;

переулок Одоевского — переулок Крымского;

улица Робеспьера — улица Василия Кричевского;

переулок Робеспьера — переулок Кричевского;

улица Росси — улица Прокопия Левандовского;

переулок Росси — переулок Левандовского;

улица Сочинская — улица Староконстантиновская;

улица Таганская — улица Петра Нарижного;

улица Ульяны Громовой — улица Николая Богуславского;

улица Усенко — улица Юрия Липы.

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