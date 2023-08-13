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  • В Днепре переименуют еще 18 улиц и 6 переулков: какие новые названия для них придумали

В Днепре переименуют еще 18 улиц и 6 переулков: какие новые названия для них придумали

Сегодня 19:20
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Процесс декоммунизации и дерусификации в Украине, в том числе и Днепре, продолжается. Так, в городе планируют переименовать еще 18 улиц и 6 переулков, названия которых связаны с государством-террористкой.

Новости Днепра про В Днепре переименуют еще 18 улиц и 6 переулков: какие новые названия для них придумали

Соответствующий проект решения уже обнародовали на сайте городского совета, однако он еще не был подписан мэром Днепра Борисом Филатовым.

Старые названия предлагают заменить следующими:

  • улица Артюшенко — улица Вольного Казачества;
  • переулок Брянский — переулок Старобольничный;
  • улица Гончарова — улица Гончарная;
  • улица Гладкова — улица Квартальная;
  • улица Гурьевская — улица Кураховская;
  • улица Дальнеуральская — улица Джонса Гарета;
  • переулок Дальнеуральский — переулок Гарета;
  • улица Дружинников — улица Семьи Кузьменко;
  • улица Дунаевского — улица Олексы Повстенко;
  • переулок Кожемяки — переулок Подебрадский;
  • улица Крюкова — улица Бахчисарайская;
  • улица Кулагина — улица Ефима Михайлова;
  • улица Марата — улица Инженера Горяинова;
  • улица Одоевского — улица Академика Крымского;
  • переулок Одоевского — переулок Крымского;
  • улица Робеспьера — улица Василия Кричевского;
  • переулок Робеспьера — переулок Кричевского;
  • улица Росси — улица Прокопия Левандовского;
  • переулок Росси — переулок Левандовского;
  • улица Сочинская — улица Староконстантиновская;
  • улица Таганская — улица Петра Нарижного;
  • улица Ульяны Громовой — улица Николая Богуславского;
  • улица Усенко — улица Юрия Липы.

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Новости Днепра про В Днепре переименуют еще 18 улиц и 6 переулков: какие новые названия для них придумалиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре переименуют еще 18 улиц и 6 переулков: какие новые названия для них придумалиРусский

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