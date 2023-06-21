В Днепре переименовали еще 35 улиц: полный список

В Днепре сменили название еще 35 улиц. Соответствующее решение было принято на сессии горсовета 21 июня.
Отныне улица Агнии Барто называется Ивана Багряного, Каверина – профессора Герасюты, Рылеева – Ивана Огиенко. Переименовали также улицу Образцова, тепер она Зразкова.
Это переименование можно назвать «литературным», ведь с карты города убрали улицы, посвященные русским писателям. В частности, Горькому, Лермонтову, Крылову, Бажову и Рылееву. Зато появились топонимы в честь Ивана Багряного, Ивана Огиенко, Анны Горской и Уласа Самчука. Не забыли и о поэме Энеида.
Из перечня убрали улицу Гладкова, которую собирались переименовать в улицу Романа Шнейдермана, но новое имя не понравилось днепрянам.
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