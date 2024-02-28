В Днепре перекрыли часть парка Шевченко: в чем дело

В Днепре ограничили доступ к некоторым участкам парка Шевченко.

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций ДМР.

Доступ ограничили некоторые аварийные участки парка Шевченко. Эти территории огородили металлическим забором, чтобы предупредить посетителей об опасности пользования.

Речь идет о старой смотровой площадке парка и шедшей к нему части лестницы. Отремонтировать поврежденные участки планируется в теплый период года.

Кроме того, продолжается работа по расчистке самых отдаленных и труднодоступных склонов Монастырского острова. В частности склон в районе Sup Station Dnipro был убран от старых веток и опавших листьев.

Теперь территория приведена в надлежащее санитарное состояние.

В парке Зеленый Гай устанавливают обновленные и отремонтированные лавочки вдоль центральной аллеи. Раньше места для сидения отсюда убрали.

Напомним, в одном из парков Днепра ранее исчезли почти все лавочки.

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