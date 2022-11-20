В Днепре перекроют железнодорожный переезд

С 08:00 23 ноября до 20:00 24 ноября по улице Лесной планируется перекрытие железнодорожного переезда. На этом месте будут менять настил переезда.

В Днепре на 2 дня перекроют железнодорожный переезд из-за ремонтных работ.

На Днепровском железнодорожном вокзале будут проводиться ремонтные работы.

Один из фондов, основанных в Днепре, будет проводить розыгрыш с…

В Днепре на 2 дня перекроют железнодорожный переезд из-за ремонтных…

В Днепре на 2 дня перекроют железнодорожный переезд из-за ремонтных…

Почти по всей Днепропетровщине сегодня, 20 ноября, сильный дождь.

У вокзала в Днепре нашли гранату В Днепре на площади у вокзала была найдена граната. По предварительной информации, боеприпас увидели в биотуалете горожане и вызвали на место происшествия правоохранителей. Полиция выяснила, что корпус гранаты Ф-1 был без запала. Правоохранители устанавливают, кто может быть причастен к инциденту… просмотров

Вилкул пошел на больничный после попадания под обстрел Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул пошел на больничный после попадания под обстрел. просмотров

Авточернетка Кондитер из Днепра сделал торт в честь Чемпионата мира по футболу Сегодня 12:49 Известный на весь город кондитер Дмитрий Никифоренко продолжает удивлять кондитерскими шедеврами. В этот раз Дмитрий реалистично воспроизвел футбольную тему. Из медовых коржей и других продуктов кондитер сделал… просмотров

В Днепре разыгрывают сухпай оккупанта Один из фондов, основанных в Днепре, будет проводить розыгрыш с интересным вознаграждением. просмотров

330 человек личного состава: Генштаб опубликовал потери оккупантов за последние сутки В Украине уже почти 9 месяцев идет война. Генштаб ВСУ опубликовал данные потерь оккупантов на украинской земле за последние сутки. просмотров