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В Днепре перекроют одну из центральных улиц из-за строительства надземного перехода

Сегодня 09:02
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В Днепре перекроют улицу Харьковскую.

Новости Днепра про В Днепре перекроют одну из центральных улиц из-за строительства надземного перехода

Из-за строительства надземного перехода с 3 по 12 сентября перекроют проезжую часть на ул. Харьковской, в районе дома. №2 по ул. Королевы Елизаветы II.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы Днепра.

Согласно листу ПАО «АКТА» от 09.08.2024 вх. №11/1385, в связи с необходимостью выполнения работ по строительству объекта «Новое строительство надземного перехода по ул. Харьковской в ​​г. Днепре»: 1. Предоставить разрешение ПАО «АКТА» на перекрытие проезжей части по ул. Харьковской, в районе дома. №2 по ул. Королевы Елизаветы ІІ, с 03.09.2024 по 12.09.2024.”, — говорится в документе.

В период строительных работ на улице установят ограждение, временные дорожные знаки и сигнальное освещение.

Документ еще не подписал мэр города, поэтому он не вступил в силу.

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Новости Днепра про В Днепре перекроют одну из центральных улиц из-за строительства надземного переходаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре перекроют одну из центральных улиц из-за строительства надземного переходаРусский

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