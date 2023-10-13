В Днепре «переформатируют» школу современного искусства имени Вадима Сидура: детали

В Днепре могут убрать упоминание известного художника Вадима Сидуры из названия коммунальной школы дизайна и искусства.

В настоящее время в Днепре работает Школа современного искусства имени Вадима Сидура. Находится коммунальное заведение по улице Троицкая, 5а.

Художественное заведение назвали в честь известного украинского художника с днепровскими корнями Вадима Сидура. Впрочем, теперь его имя из названия хотят убрать. Об этом говорится в проекте решения, опубликованного на сайте Днепровского горсовета.

Если решение поддержат, тогда заведение будет называться Коммунальное предприятие «ДнепрАртСтейдж». Согласно уставу, который должно принять новое КП, здесь продолжат проводить различные ивенты и оказывать услуги в художественной отрасли. Так что, по сути, кроме названия ничего не изменится.

Пока что решение не принято и подписи городского головы на документе нет.

Напомним, ранее в Днепре открыли сбор средств на установку памятника на месте разрушенного подъезда дома на Набережной Победы, куда попала российская ракета 14 января 2023 года. Скульптуру изготовят по эскизу известного днепровского художника Вадима Сидура. ТУТ мы рассказывали детали.

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