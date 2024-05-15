В Днепре пенсионер во время застолья подавился печенью и чуть не умер

Мужчина во время пасхального застолья подавился жареной печенью.

70-летнего пенсионера, который во время праздника подавился куском печени, спасали днепровские медики.

Как рассказал сотрудник Новокодакской подстанции Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Влад Боднюк, родные мужчины позвонили в «скорую» и сообщили, что тот задыхается и нуждается в помощи.

Приехавшие на вызов фельдшеры выяснили, что пожилой мужчина во время пасхального застолья подавился куском жареной печени. До приезда «скорой» пенсионер уже был в сознании.

При осмотре: мужчина 70 лет в коме, кожа холодная, мраморного цвета, шумное дыхание, стридорозное, запах алкоголя на выдохе, — комментирует событие медик.

С помощью прямой ларингоскопии медики извлекли из его горла кусок жареной печени 5 на 5 см. После этого состояние пациента существенно улучшилось: сознание восстановилось, цвет кожи изменился до нормального, дыхание восстановилось.

От госпитализации мужчина категорически отказался. Оставлен под присмотром родственников. Отмечаем – ответственно употребляйте алкогольные напитки. Берегите себя и будьте здоровы! – призывает врач.

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