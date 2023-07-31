В Днепре пациентка напала на фельдшерку: что известно

В воскресенье, 30 июля, в Индустриальном районе Днепра во время вызова пациентка травмировала фельдшерку. Об этом сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.
По словам пострадавшей, пациентка была пьяной, неоднократно вызывала скорую, а когда фельдшеры приехали на вызов, то женщина начала вести себя неадекватно, угрожала врачам, а затем бросила окурок в салон автомобиля.
Когда фельдшерка сделала ей замечание, пациентка несколько раз ударила ее кулаком по лицу. Медик вызвала полицию, которая будет разбираться с дебоширкой.
У пострадавшей медицинской работницы сотрясение мозга.
Позавчера спустя считанные минуты наши бригады были на месте теракта. «Скорые» попали на кучу видосов, что вызвало огромное количество тёплых отзывов в адрес наших героев от сограждан. Сегодня же «поздравление» с прошедшим Днем медика получила наша фельдшерка: несколько ударов кулаком в лицо, брошенный окурок в кабину и удар тяпкой по машине, — прокомментировал инцидент Радий Шевченко.
Читайте также:
Автор:
В августе мы отмечаем несколько важных государственных праздников – День…
Подготовьтесь!
Количество пострадавших из-за ракетной атаки по Днепру, которую Россия совершила…
В одном из днепровских "Сильпо" горожанка купила скумбрию, внутри которой…
В Кривом Роге разбирают завалы дома, куда попала ракета.
Утром 31 июля по Кривому Рогу ударили ракетами.
Сегодня около 9:00 в Кривом Роге прогремели взрывы.
Вечером 28 июля россияне ударили "Искандерами" по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.
На днях жителей Кривого Рога напугали "кровавые реки", текущие по улицам города.
В августе мы отмечаем несколько важных государственных праздников – День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины, а также много профессиональных.
Подготовьтесь!
Обязательно захватите с собой зонт!
Количество пострадавших из-за ракетной атаки по Днепру, которую Россия совершила 28 июля, увеличилось до десяти.
В одном из днепровских "Сильпо" горожанка купила скумбрию, внутри которой нашла червей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!