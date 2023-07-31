В Днепре пациентка напала на фельдшерку: что известно

В Днепре в эти выходные на фельдшерку напала пациентка.

В воскресенье, 30 июля, в Индустриальном районе Днепра во время вызова пациентка травмировала фельдшерку. Об этом сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

По словам пострадавшей, пациентка была пьяной, неоднократно вызывала скорую, а когда фельдшеры приехали на вызов, то женщина начала вести себя неадекватно, угрожала врачам, а затем бросила окурок в салон автомобиля.

Когда фельдшерка сделала ей замечание, пациентка несколько раз ударила ее кулаком по лицу. Медик вызвала полицию, которая будет разбираться с дебоширкой.

У пострадавшей медицинской работницы сотрясение мозга.

Позавчера спустя считанные минуты наши бригады были на месте теракта. «Скорые» попали на кучу видосов, что вызвало огромное количество тёплых отзывов в адрес наших героев от сограждан. Сегодня же «поздравление» с прошедшим Днем медика получила наша фельдшерка: несколько ударов кулаком в лицо, брошенный окурок в кабину и удар тяпкой по машине, — прокомментировал инцидент Радий Шевченко.

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