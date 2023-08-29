В Днепре патрульный застрелил мужчину, ДБР возбудило уголовное дело: официальные детали

Как сообщили в патрульной полиции, инцидент произошел на проспекте Ивана Мазепы.
Инспектор смертельно ранил мужчину. На месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранителя отстранили от службы на время расследования.
На место прибыли сотрудники ДБР, устанавливающие обстоятельства произошедшего.
Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей.
В патрульной полиции официально ни подтвердили, ни опровергли то, что водитель вел себя агрессивно по отношению к правоохранителям. Следствие продолжается.
ДБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека.
Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, около 18.30 в Днепре слышали звуки выстрелов. Впоследствии выяснилось, что застрелили мужчину. Позже стало известно, что погибший якобы вел себя агрессивно, поэтому патрульные применили оружие.
Читайте также:
Автор:
Во вторник, 29 августа, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы…
Во вторник, 29 августа на улице Авиационной были слышны выстрелы.
В Днепре разоблачили владельцев сети валютных обменников, присвоивших деньги своих…
Вдовы военных либо родители защитников Украины могут претендовать на пенсию…
Во вторник, 29 августа, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы раздались выстрелы.
В Днепропетровской области ищут три дня ищут пропавшую женщину.
Во вторник, 29 августа на улице Авиационной были слышны выстрелы.
Невероятно!
В Днепре разоблачили владельцев сети валютных обменников, присвоивших деньги своих клиентов.
Присмотритесь внимательно к фото!
Вдовы военных либо родители защитников Украины могут претендовать на пенсию от государства. Журналисты dnepr.info узнали, какие это суммы.
К счастью, никто не пострадал.
Будьте осторожны.
За этот период мужчина получил 12 тысяч гривен.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!