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В Днепре патрульный застрелил мужчину, ДБР возбудило уголовное дело: официальные детали

Сегодня 20:41
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В патрульной полиции Днепра официально прокомментировали инцидент с инспектором, смертельно ранившим мужчину.

Новости Днепра про В Днепре патрульный застрелил мужчину, ДБР возбудило уголовное дело: официальные детали

Как сообщили в патрульной полиции, инцидент произошел на проспекте Ивана Мазепы.

Инспектор смертельно ранил мужчину. На месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранителя отстранили от службы на время расследования.

На место прибыли сотрудники ДБР, устанавливающие обстоятельства произошедшего.

Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей.

В патрульной полиции официально ни подтвердили, ни опровергли то, что водитель вел себя агрессивно по отношению к правоохранителям. Следствие продолжается.

ДБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека.

Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, около 18.30 в Днепре слышали звуки выстрелов. Впоследствии выяснилось, что застрелили мужчину. Позже стало известно, что погибший якобы вел себя агрессивно, поэтому патрульные применили оружие.

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