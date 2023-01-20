В Днепре патрульные вернули владельцу потерянного хаски

Как рассказали в патрульной полиции, 19 января на Холодильной улице к патрульным обратились неравнодушные прохожие, которые рассказали, что по улице бегает собака породы хаски. Они предположили, что животное потерялось, потому что растерянно бегало по улице, словно кого-то искало.
Четырехлапа шла на контакт, патрульные взяли ее в служебный автомобиль и отвезли в «Зооконтроль».
К счастью, в это время в КП позвонил владелец животного и спросил случайно ли кто не нашел его собаку.
Днепрянин был рад слышать, что его любимица в безопасности. Пушистая путешественница сразу вернулась домой.
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