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В Днепре патрульные вернули владельцу потерянного хаски

Сегодня 11:39
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В Днепре по улице бегала растерянная хаски. Животное заметили прохожие.

Новости Днепра про В Днепре патрульные вернули владельцу потерянного хаски

Как рассказали в патрульной полиции, 19 января на Холодильной улице к патрульным обратились неравнодушные прохожие, которые рассказали, что по улице бегает собака породы хаски. Они предположили, что животное потерялось, потому что растерянно бегало по улице, словно кого-то искало.

Четырехлапа шла на контакт, патрульные взяли ее в служебный автомобиль и отвезли в «Зооконтроль».

К счастью, в это время в КП позвонил владелец животного и спросил случайно ли кто не нашел его собаку.

Днепрянин был рад слышать, что его любимица в безопасности. Пушистая путешественница сразу вернулась домой.

Новости Днепра про В Днепре патрульные вернули владельцу потерянного хаски

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