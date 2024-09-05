В Днепре патрульные вернули домой мальчика, потерявшегося во время поездки с дедушкой в ​​трамвае

Днем среды, 4 сентября, к патрульным обратились горожане, которые сообщили, что в Центральном районе обнаружили потерявшегося 8-летнего мальчика.
На место прибыл ближайший экипаж. Инспекторы выяснили, что ребенок ехал со своим дедушкой в трамвае, но потом мальчик увидел, что родственника нет рядом. Малыш подумал, что дедушка вышел на остановку раньше.
Полицейские выяснили контакты мамы мальчика и позвонили женщине. Она сообщила адресу, где находится. Патрульные привезли ребенка домой и передали благодарной матери.
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