В Днепре патрульные вернули домой 5-летнюю «путешественницу», которая искала маму

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
Вчера на горячую линию 102 позвонили неравнодушная гражданка. Она рассказала, что увидела на Донецком шоссе 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу сама, без присмотра взрослых.
По вызову сразу приехала бригада патрульных. После разговора с ребенком выяснилось, что он ищет маму, работающую на рынке.
Девочка также рассказала о своей маме, где она живет.
Приехав домой полиция там никого не нашла. Как оказалось впоследствии, мама ушла забирать старшую дочь из школы.
Полицейские передали маленькую путешественницу матери и сообщили об указанном факте работникам ювенальной превенции, — говорится в сообщении патрульных.
Напоминаем, что не стоит оставлять маленьких детей без присмотра, с малышами нужно всегда быть настороже.
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