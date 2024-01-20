В Днепре патрульные вернули домой 5-летнюю «путешественницу», которая искала маму

В Днепре патрульные вернули домой 5-летнего ребенка, который пошел искать маму.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Вчера на горячую линию 102 позвонили неравнодушная гражданка. Она рассказала, что увидела на Донецком шоссе 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу сама, без присмотра взрослых.

По вызову сразу приехала бригада патрульных. После разговора с ребенком выяснилось, что он ищет маму, работающую на рынке.

Девочка также рассказала о своей маме, где она живет.

Приехав домой полиция там никого не нашла. Как оказалось впоследствии, мама ушла забирать старшую дочь из школы.

Полицейские передали маленькую путешественницу матери и сообщили об указанном факте работникам ювенальной превенции, — говорится в сообщении патрульных.

Напоминаем, что не стоит оставлять маленьких детей без присмотра, с малышами нужно всегда быть настороже.

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