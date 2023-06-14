В Днепре патрульные помогли бабушке, которая заблудилась, вернуться домой

Они сообщили, что в Новокодакском районе ходит одинокая пожилая женщина.
На место оперативно прибыли инспекторы. Они выяснили, что бабушка вышла из дома и заблудилась.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Полицейские узнали имя пенсионерки и установили контактный телефон племянника. С ним связались, после женщину передали родственнику, который о ней заботится.
Друзья, заботьтесь о стариках и тех, кто нуждается в помощи и дополнительном внимании. При необходимости вызывайте полицию! – отметили правоохранители.
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