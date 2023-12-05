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В Днепре патрульные помогли бабушке, которая потерялась и не могла вернуться домой

Сегодня 14:39
просмотров

На днях на линию "102" позвонила неравнодушная горожанка и сообщила, что обнаружила на улице Доменной бабушку, которая, вероятно, потерялась.

Новости Днепра про В Днепре патрульные помогли бабушке, которая потерялась и не могла вернуться домой

Патрульные прибыли на вызов и пообщались с пенсионеркой. Но она не смогла объяснить, где живет и как здесь оказалась.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В это время полицейским поступил еще один вызов об исчезновении женщины преклонного возраста. Инспекторы связались с заявительницей и выяснили, что разыскивается именно та гражданка, которую обнаружила неравнодушная жительница.

87-летнюю пенсионерку полицейские доставили к месту жительства и передали соседке, которая присматривает за ней.

Новости Днепра про В Днепре патрульные помогли бабушке, которая потерялась и не могла вернуться домой

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полицейские разыскивают 15-летнюю девочку: ушла из дома и пропала без вести.

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