В Днепре пассажирка выпала из салона и попала под заднее колесо автобуса

В Днепре пассажирке автобуса переехали ногу

30 ноября на проспекте Ивана Мазепы из автобуса вывалились люди. Инцидент произошел вблизи общежития, пишет Днепр Оперативный.

Люди выпали из салона на ходу, когда в 146 автобусе открылась задняя дверь. Нога 42-летней пассажирки оказалась под задним колесом транспорта.

В этот момент рядом оказались военные, оказавшие первую помощь пострадавшей. Известно, что у нее открытый перелом ноги. На место инцидента приехали медики скорой, которые отвезли пассажирку в больницу.

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