В Днепре пассажир с оружием «захватил» трамвай

Как рассказали в патрульной полиции, инцидент произошел вечером 5 марта.

Инспекторам поступил вызов о том, что на площади Старомостовой неизвестный угрожал горожанам оружием. Очевидцы рассказали, что он зашел в трамвай, который ехал на левый берег. Патрульные отправились вслед за транспортом и попросили водителя остановить вагон.

Когда полицейские начали подходить к трамваю, неизвестный мужчина достал оружие и начал угрожать правоохранителям.

Другим пассажирам удалось выйти из вагона трамвая и отойти на безопасное расстояние. Инспекторы попросили мужчину положить оружие на пол. Сначала он не реагировал на просьбы патрульных, но после переговоров выполнил их указания.

Применив физическую силу, пассажира задержали и надели на него наручники. Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На место инцидента вызвали оперативников, а вооруженного дебошира забрали в участок.