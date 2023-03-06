В Днепре пассажир с оружием «захватил» трамвай

Как рассказали в патрульной полиции, инцидент произошел вечером 5 марта.
Инспекторам поступил вызов о том, что на площади Старомостовой неизвестный угрожал горожанам оружием. Очевидцы рассказали, что он зашел в трамвай, который ехал на левый берег. Патрульные отправились вслед за транспортом и попросили водителя остановить вагон.
Когда полицейские начали подходить к трамваю, неизвестный мужчина достал оружие и начал угрожать правоохранителям.
Другим пассажирам удалось выйти из вагона трамвая и отойти на безопасное расстояние. Инспекторы попросили мужчину положить оружие на пол. Сначала он не реагировал на просьбы патрульных, но после переговоров выполнил их указания.
Применив физическую силу, пассажира задержали и надели на него наручники. Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На место инцидента вызвали оперативников, а вооруженного дебошира забрали в участок.
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