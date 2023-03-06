Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре пассажир с оружием «захватил» трамвай

Сегодня 16:12
просмотров

У Дніпрі чоловік погрожував містянам зброєю.

Новости Днепра про В Днепре пассажир с оружием

Как рассказали в патрульной полиции, инцидент произошел вечером 5 марта.

Инспекторам поступил вызов о том, что на площади Старомостовой неизвестный угрожал горожанам оружием. Очевидцы рассказали, что он зашел в трамвай, который ехал на левый берег. Патрульные отправились вслед за транспортом и попросили водителя остановить вагон.

Когда полицейские начали подходить к трамваю, неизвестный мужчина достал оружие и начал угрожать правоохранителям.

Другим пассажирам удалось выйти из вагона трамвая и отойти на безопасное расстояние. Инспекторы попросили мужчину положить оружие на пол. Сначала он не реагировал на просьбы патрульных, но после переговоров выполнил их указания.

Применив физическую силу, пассажира задержали и надели на него наручники. Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На место инцидента вызвали оперативников, а вооруженного дебошира забрали в участок.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре пассажир с оружием Українська Новости Днепра про В Днепре пассажир с оружием Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре во время пожара погиб 62-летний мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 15:48
    В Днепре во время пожара погиб 62-летний мужчина

    В Днепре тушили пожар в частном доме.

    Когда начали отмечать 8 марта, что значит этот день и причем тут фиолетовый цвет
    Новости Днепра
    Сегодня 14:40
    Когда начали отмечать 8 марта, что значит этот день и причем тут фиолетовый цвет

    Сегодня в приложении «Дія» завершился опрос по поводу Дня 8…

    Баурсаки и плов: в Днепре можно бесплатно отведать казахские блюда
    Новости Днепра
    Сегодня 14:16
    Баурсаки и плов: в Днепре можно бесплатно отведать казахские блюда

    В Днепре во время открытия юрты несокрушимости все желающие смогут…

    В Днепре в центре ходит мужчина с гранатой: будьте осторожны
    Новости Днепра
    Сегодня 13:27
    В Днепре в центре ходит мужчина с гранатой: будьте осторожны

    Будьте осторожны!

    Последние новости

    В Днепре во время пожара погиб 62-летний мужчина
    В Днепре во время пожара погиб 62-летний мужчина

    В Днепре тушили пожар в частном доме.

    Сегодня 15:48
    просмотров
    Директором НАБУ стал Семен Кривонос: что о нем известно
    Директором НАБУ стал Семен Кривонос: что о нем известно

    Кабмин избрал нового директора НАБУ.

    Сегодня 15:01
    просмотров
    Когда начали отмечать 8 марта, что значит этот день и причем тут фиолетовый цвет
    Когда начали отмечать 8 марта, что значит этот день и причем тут фиолетовый цвет

    Сегодня в приложении «Дія» завершился опрос по поводу Дня 8 марта: оставлять его выходным или сделать рабочим. Большинство опрошенных – почти 62% ответили, что хотят, чтобы этот день остался выходным. Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю происхождения Международного женского дня.

    Сегодня 14:40
    просмотров
    Филатов: «Страна изменилась навсегда, и все это понимают»
    Филатов: «Страна изменилась навсегда, и все это понимают»

    Несмотря на ужасы войны и постоянное психологическое давление страны-террористки России днепряне остаются непоколебимыми и готовы и дальше стоять бок о бок ради Украинской Победы.

    Сегодня 14:25
    просмотров
    Баурсаки и плов: в Днепре можно бесплатно отведать казахские блюда
    Баурсаки и плов: в Днепре можно бесплатно отведать казахские блюда

    В Днепре во время открытия юрты несокрушимости все желающие смогут попробовать традиционное казахское лакомство.

    Сегодня 14:16
    2
    просмотров
    Жители Днепропетровщины, потерявшие родных из-за агрессии рф, могут получить 300 тыс. грн: подробности
    Жители Днепропетровщины, потерявшие родных из-за агрессии рф, могут получить 300 тыс. грн: подробности

    Жители Днепропетровщины, которые из-за агрессии россии потеряли родного человека, могут получить 300 тысяч гривен.

    Сегодня 14:09
    1
    просмотров
    В Днепре в центре ходит мужчина с гранатой: будьте осторожны
    В Днепре в центре ходит мужчина с гранатой: будьте осторожны

    Будьте осторожны!

    Сегодня 13:27
    1
    просмотров
    Резников считает, что срочная служба в Украине может «уйти в прошлое»
    Резников считает, что срочная служба в Украине может «уйти в прошлое»

    Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что срочная служба в стране может оказаться ненужной.

    Сегодня 13:24
    просмотров
    Не Озерка: где в Днепре проходили первые ярмарки и торговали апельсинами и алмазами
    Не Озерка: где в Днепре проходили первые ярмарки и торговали апельсинами и алмазами

    Раньше на месте общежитий и вузов города была ярмарочная площадь. В торговые дни купить на ярмарке можно было что угодно – от украшений до меха и апельсинов.

    Сегодня 12:47
    0
    просмотров
    В Днепре вандалы разбили остановку (ФОТО)
    В Днепре вандалы разбили остановку (ФОТО)

    В Днепре разбили остановку.

    Сегодня 12:26
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх