В Днепре парализовало Слобожанский проспект: у троллейбуса слетели «рога»

Будьте внимательны во время поездок по городу!

В Днепре парализовало Слобожанский проспект.

Как пишут местные Telegram-каналы, у троллейбуса слетели «рога» — наконечники от них ударили в лобовое стекло машину ДТЭК и зацепили фонарь на столбе.

Сейчас на месте происшествия образовалась огромная пробка – в сторону улицы Калиновой, поэтому учитывайте эту информацию, чтобы не стоять зря.

Лучше выберите альтернативный маршрут!

Также в результате инцидента задерживается движение ряда троллейбусов, курсирующих по этому маршруту!

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