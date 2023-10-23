В Днепре ожидается переменная облачность: прогноз погоды на 23 октября

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем и вечером небо будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 23 октября:
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