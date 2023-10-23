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В Днепре ожидается переменная облачность: прогноз погоды на 23 октября

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про В Днепре ожидается переменная облачность: прогноз погоды на 23 октября

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем и вечером небо будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 23 октября: 

  • Мороз не ударил — зимы не стоит ждать ещё около месяца.
  • Дует восточный или северный ветер — ждите похолодания.
  • Грязь и слякоть в этот день — снега не будет до 4 ноября.
  • Небо на западе ясное — дождя не будет.
  • Облетели листья на иве — зима наступит рано.

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