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  • В Днепре ответили, «сгорят» ли проездные на электротранспорт, который сейчас не работает

В Днепре ответили, «сгорят» ли проездные на электротранспорт, который сейчас не работает

Сегодня 16:48
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В департаменте транспорта горсоветы ответили, что делать владельцам проездных билетов и компенсируют ли им потерянные дни.

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В Днепре с 29 ноября не работает электротранспорт. Все из-за отключения света на тяговых подстанциях. Если вы владелец проездного на трамвай или троллейбус, то выбрасывать его пока не нужно.

В департаменте транспорта рассказали, что купленными ранее проездными снова можно будет пользоваться, как только трамваи и троллейбусы заработают.

Их продлят на количество дней, в которые электротранспорт не работал. На декабрь проездные сейчас не продают. Точной даты, когда трамваи и троллейбусы будут снова ездить пока нет.

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