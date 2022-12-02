В Днепре ответили, «сгорят» ли проездные на электротранспорт, который сейчас не работает

В департаменте транспорта горсоветы ответили, что делать владельцам проездных билетов и компенсируют ли им потерянные дни.

В Днепре с 29 ноября не работает электротранспорт. Все из-за отключения света на тяговых подстанциях. Если вы владелец проездного на трамвай или троллейбус, то выбрасывать его пока не нужно.

В департаменте транспорта рассказали, что купленными ранее проездными снова можно будет пользоваться, как только трамваи и троллейбусы заработают.

Их продлят на количество дней, в которые электротранспорт не работал. На декабрь проездные сейчас не продают. Точной даты, когда трамваи и троллейбусы будут снова ездить пока нет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: