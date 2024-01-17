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В Днепре ответили на письма родителей с просьбой сделать работу садиков на полный день

Сегодня 17:05
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Хотя некоторые детсады в Днепре открыли еще осенью, но они работают всего 4 часа в день.

Новости Днепра про В Днепре ответили на письма родителей с просьбой сделать работу садиков на полный день

По состоянию на 17 января в Днепре работают 46 садиков и 7 дошкольных отделений, сообщают в ГумДепе. Дети в учебных заведениях находятся не более четырех часов. Родители неоднократно обращались с просьбой продлить режим работы. Заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики ГТР Елена Яковенко объяснила, почему этого сделать не могут.

В тех садах, где есть укрытие, образовательный процесс организован в режиме работы кратковременного пребывания. То есть в группе может быть не более 15 детей, за которыми воспитатели присматривают до четырех часов в день.

ГумДеп получает письма от родителей с просьбой разрешить садикам работать полный день. Однако пока действует военное положение – этого сделать не смогут. По санитарному регламенту, определяемому МОН, у малышей должен быть дневной сон. А в условиях постоянных тревог и необходимости спускаться в укрытие, это требование выполнить не в состоянии.

Ибо представьте себе, сигнал тревоги раздается, когда ребенок спит, его нужно срочно разбудить, одеть, вывести через улицу в укрытие – и все это во время угрозы жизни. Так что сейчас можем лишь предлагать вариант приводить ребенка на 4 часа. Но очень надеемся и верим в победу Украины, чтобы наши садики заработали на полный день, — пояснила чиновник.

Из хороших новостей – в Днепре снова откроют еще несколько десятков садиков. Весной будет работать в общей сложности 82 садика, в которых обустроено укрытие.

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