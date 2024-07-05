В Днепре отреставрировали редкий деревянный автомобиль

В Днепре собрали уникальный деревянный автомобиль. Речь идет о немецком грузовике DKW F7 Pickup. Таких в 1930-х годах изготовили только сотню, поэтому это довольно редкий экспонат, который теперь украсит коллекцию днепровского музея «Гараж Прокофьевых».
Главная особенность автомобиля в том, что она производилась из корабельного дерева. Было выпущено всего 98 таких машин.
До современности «дожило» лишь 5 таких грузовиков, на один из которых теперь можно полюбоваться в Днепре.
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