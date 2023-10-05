Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре отметят Международный день улыбки: что запланировали

Сегодня 11:58
просмотров

В Днепре с четверга по воскресенье запланировали ряд мероприятий.

Новости Днепра про В Днепре отметят Международный день улыбки: что запланировали

Ивенты анонсировали в департаменте парков и рекреаций.

Четверг, 5 октября

Уже сегодня в Молодежном парке «Новокодацком» проведут ретро-вечеринку для людей элегантного возраста. Начало в 16.00.

Пятница, 6 октября

В парке Шевченко за Дворцом студентов ДНУ проведут праздник Международного дня улыбки. Организаторы – союзы благотворительных фондов. Продлится мероприятие с 15 до 18 часов вечера. Гостей ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, викторины.

В парке Глобы проведут ретро-дискотеку для людей элегантного возраста. Когда – 16:00-18:00

Суббота, 7 октября

В субботу в парке Писаржевского устроят праздник выходного дня. Когда — 15:00-16:30

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре отметят Международный день улыбки: что запланировалиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре отметят Международный день улыбки: что запланировалиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:24
В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

В Днепре можно купить дом или квартиру уже полностью с…

В Днепре подросток упал с заброшенного здания: был пьян
Новости Днепра
Сегодня 11:30
В Днепре подросток упал с заброшенного здания: был пьян

Парень получил травмы, его госпитализировали в больницу.

За пределы Украины выдворили иностранцев-нелегалов, незаконно проживавших в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 10:24
За пределы Украины выдворили иностранцев-нелегалов, незаконно проживавших в Днепре

Во время рейда на территории Днепра обнаружили иностранцев, незаконно живших…

На Днепропетровщине прогремят три мощных взрыва
Новости Днепра
Сегодня 09:00
На Днепропетровщине прогремят три мощных взрыва

Без паники!

Последние новости

В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)
В Днепре на продажу выставили квартиры и дома в «пшонка –стайл»: светильники с позолотой и мебель для дворца (ФОТО)

В Днепре можно купить дом или квартиру уже полностью с ремонтом и укомплектованную мебелью. В таком случае можно сразу въезжать в новое жилье и жить. Стоимость полностью оборудованной квартиры или дома зависит от материалов, из которых был сделан ремонт, а…

Сегодня 12:24
0
просмотров
В Днепре подросток упал с заброшенного здания: был пьян
В Днепре подросток упал с заброшенного здания: был пьян

Парень получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Сегодня 11:30
5
просмотров
На Днепропетровщине школьники в комендантский час крушили парк
На Днепропетровщине школьники в комендантский час крушили парк

В Покрове на Днепропетровщине школьники ночью крушили парк.

Сегодня 11:09
4
просмотров
За пределы Украины выдворили иностранцев-нелегалов, незаконно проживавших в Днепре
За пределы Украины выдворили иностранцев-нелегалов, незаконно проживавших в Днепре

Во время рейда на территории Днепра обнаружили иностранцев, незаконно живших на территории Украины.

Сегодня 10:24
4
просмотров
На Днепропетровщине прогремят три мощных взрыва
На Днепропетровщине прогремят три мощных взрыва

Без паники!

Сегодня 09:00
12
просмотров
В Днепре женщина хотела свести счеты с жизнью, прыгнув с моста на железнодорожные пути
В Днепре женщина хотела свести счеты с жизнью, прыгнув с моста на железнодорожные пути

Днепрянку спас полицейский.

Сегодня 08:38
6
просмотров
Может быть в Днепре: волонтеры разыскивают без вести пропавшего 26-летнего мужчину
Может быть в Днепре: волонтеры разыскивают без вести пропавшего 26-летнего мужчину

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 08:00
8
просмотров
В Каменском мужчина устроил стрельбу на улице и ранил двух человек
В Каменском мужчина устроил стрельбу на улице и ранил двух человек

Раненых госпитализировали в больницу.

Сегодня 07:15
6
просмотров
Сегодня в Днепре не будет света 9 часов: проверьте свой адрес
Сегодня в Днепре не будет света 9 часов: проверьте свой адрес

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 06:45
9
просмотров
Погода на 5 октября: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 5 октября: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх