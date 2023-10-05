В Днепре отметят Международный день улыбки: что запланировали

В Днепре с четверга по воскресенье запланировали ряд мероприятий.

Ивенты анонсировали в департаменте парков и рекреаций.

Четверг, 5 октября

Уже сегодня в Молодежном парке «Новокодацком» проведут ретро-вечеринку для людей элегантного возраста. Начало в 16.00.

Пятница, 6 октября

В парке Шевченко за Дворцом студентов ДНУ проведут праздник Международного дня улыбки. Организаторы – союзы благотворительных фондов. Продлится мероприятие с 15 до 18 часов вечера. Гостей ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, викторины.

В парке Глобы проведут ретро-дискотеку для людей элегантного возраста. Когда – 16:00-18:00

Суббота, 7 октября

В субботу в парке Писаржевского устроят праздник выходного дня. Когда — 15:00-16:30

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