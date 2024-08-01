В Днепре отменили изменения в движении 1 трамвая

1 трамвай будет курсировать как обычно.

Закрытие движения трамваев по площади Соборной в 21:00 1 августа отменяется, сообщили в департаменте транспорта.

Трамвай №1 будет курсировать по привычному расписанию.

Напомним, сегодня, как и неделю до этого, планировалось приостановить движение трамваев через Соборную площадь. Также мы писали, что в Днепре планируют на несколько месяцев перекрыть проезжую часть на Вокзальной площади.

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