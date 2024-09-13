В Днепре отменили развлекательные мероприятия в парках ко Дню города

Праздничные мероприятия ко Дню города в Днепре отменены.

В Днепре в связи со сложной ситуацией безопасности отменили развлекательные и праздничные мероприятия в парках ко Дню города, которые должны были провести на выходных, 14-15 сентября.

Об этом сообщили в Департаменте парков и рекреации.

«Друзья! К сожалению, сообщаем об отмене развлекательных мероприятий в парках 14-15 сентября в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. Встретимся скоро! Следите за анонсами”, — говорится в сообщении.

Напомним, праздничные мероприятия были запланированы на эти выходные, 14 и 15 сентября, в парке Новокодацкий, Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко и сквере Западный. Должны были провести концерт и развлекательную программу для детей.

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