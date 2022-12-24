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В Днепре открыли еще шесть «Пунктов незламності»: адреса

Сегодня 21:17
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Россияне продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. На случай длительного отключения света, отсутствия тепла по всей Украине начали открывать "Пункты незламності".

Новости Днепра про В Днепре открыли еще шесть

Это места, где можно согреться, выпить горячий чай, зарядить телефон.

Так, недавно в Днепре обустроили еще шесть таких пунктов. Они расположены на территории местных коммунальных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Также в «Пунктах незламності» есть детский уголок, генераторы. Завезли и буржуйки – на случай, если в генераторе закончится горючее.

Новые «Пункты незламності» находятся по адресам:

  • проспект Сергея Нигояна, 49 (Трамвайный парк);
  • улица Холодильная, 7 (Депо №1);
  • проспект Богдана Хмельницкого, 31А (Депо №2);
  • улица Николая Руденко, 106 (Общежитие №6);
  • проспект Свободы, 74 (Станция №19);
  • улица Бориса Кротова, 15А (АТП).

Посмотреть, где в Днепре находятся другие пункты обогрева, можно по ссылке.

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