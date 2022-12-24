В Днепре открыли еще шесть «Пунктов незламності»: адреса

Это места, где можно согреться, выпить горячий чай, зарядить телефон.
Так, недавно в Днепре обустроили еще шесть таких пунктов. Они расположены на территории местных коммунальных предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.
Также в «Пунктах незламності» есть детский уголок, генераторы. Завезли и буржуйки – на случай, если в генераторе закончится горючее.
Новые «Пункты незламності» находятся по адресам:
Посмотреть, где в Днепре находятся другие пункты обогрева, можно по ссылке.
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Александра Лучка
Автор:
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