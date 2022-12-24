В Днепре открыли еще шесть «Пунктов незламності»: адреса

Россияне продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. На случай длительного отключения света, отсутствия тепла по всей Украине начали открывать "Пункты незламності".

Это места, где можно согреться, выпить горячий чай, зарядить телефон.

Так, недавно в Днепре обустроили еще шесть таких пунктов. Они расположены на территории местных коммунальных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Также в «Пунктах незламності» есть детский уголок, генераторы. Завезли и буржуйки – на случай, если в генераторе закончится горючее.

Новые «Пункты незламності» находятся по адресам:

проспект Сергея Нигояна, 49 (Трамвайный парк);

улица Холодильная, 7 (Депо №1);

проспект Богдана Хмельницкого, 31А (Депо №2);

улица Николая Руденко, 106 (Общежитие №6);

проспект Свободы, 74 (Станция №19);

улица Бориса Кротова, 15А (АТП).

Посмотреть, где в Днепре находятся другие пункты обогрева, можно по ссылке.

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