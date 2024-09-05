В Днепре откроют новый Суперхьюманс Центр

В скором времени в Днепре заработает суперклиника для суперлюдей.

На одной из локаций в Днепре в скором времени откроют новый Superhumans Center – суперклинику, которая помогает пострадавшим от войны украинцам и специализируется на протезировании, реконструктивной хирургии, реабилитации и лечении ПТСР. Известно, что первый корпус был открыт во Львове в 2023 году 14 апреля.

О предстоящем открытии в Днепре сообщили на Facebook-странице центра.

Superhumans Dnipro – начинаем работу на объекте! Сегодня наша команда работала на локации, где в скором времени заработает наш новый реабилитационный центр… — говорится в сообщении. Известно, что проект будут реализовывать в помещении, которое до этого не использовалось в течение двух лет. Работы по строительству начнут уже через месяц.

Также в центре объяснили, почему выбрали именно Днепр.

Фактически это город-хаб, куда привозят большое количество раненых с фронта и прифронтовых территорий. Именно поэтому нам важно максимально приблизить к пациентам качественную комплексную услугу и оказывать помощь как можно раньше.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, после реновации общая площадь центра будет составлять около 1 945 м². Здесь будут работать не менее 40 специалистов, которые будут помогать около 600 пациентам ежегодно. На прилегающей территории (1000 м²) обустроят зону открытой реабилитации и отдыха.

Это не только поможет быстрее оказывать медицинскую помощь пациентам из восточных и центральных областей Украины, но и окажет положительное влияние на экономику региона, создавая новые рабочие места и стимулируя развитие инфраструктуры, — отмечают в центре.

По плану, в будущем центре будут работать несколько зон, в том числе спортивная и зона физической реабилитации. Кроме них будут построены лаборатория протезирования, отделения эрготерапии (реабилитации), учебные классы. Обустроят кабинеты физических терапевтов, психологов, социальных работников. Открытие планируется на лето 2025 года. Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине открыли самую большую в Украине Школу супергероев.

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