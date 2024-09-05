В Днепре откроют новый Суперхьюманс Центр

На одной из локаций в Днепре в скором времени откроют новый Superhumans Center – суперклинику, которая помогает пострадавшим от войны украинцам и специализируется на протезировании, реконструктивной хирургии, реабилитации и лечении ПТСР. Известно, что первый корпус был открыт во Львове в 2023 году 14 апреля.
О предстоящем открытии в Днепре сообщили на Facebook-странице центра.
Superhumans Dnipro – начинаем работу на объекте! Сегодня наша команда работала на локации, где в скором времени заработает наш новый реабилитационный центр… — говорится в сообщении.
Фактически это город-хаб, куда привозят большое количество раненых с фронта и прифронтовых территорий. Именно поэтому нам важно максимально приблизить к пациентам качественную комплексную услугу и оказывать помощь как можно раньше.
Это не только поможет быстрее оказывать медицинскую помощь пациентам из восточных и центральных областей Украины, но и окажет положительное влияние на экономику региона, создавая новые рабочие места и стимулируя развитие инфраструктуры, — отмечают в центре.
По плану, в будущем центре будут работать несколько зон, в том числе спортивная и зона физической реабилитации. Кроме них будут построены лаборатория протезирования, отделения эрготерапии (реабилитации), учебные классы. Обустроят кабинеты физических терапевтов, психологов, социальных работников.
Открытие планируется на лето 2025 года.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине открыли самую большую в Украине Школу супергероев.
Автор:
Жителей Кривого Рога предупреждают о плановых взрывах.
В Днепре и области продолжают фиксировать случаи заболевания COVID-19, а…
В Днепре на Победе ребенок чуть не выпал из окна.
В Днепре спасатель в свободное от службы время спас человека…
Жителей Кривого Рога предупреждают о плановых взрывах.
В Днепре и области продолжают фиксировать случаи заболевания COVID-19, а также его новый субвариант.
В Днепре на Победе ребенок чуть не выпал из окна.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре спасатель в свободное от службы время спас человека на пожаре.
Война унесла жизни еще одного нашего земляка.
Налоговая наказала кафе, где обслуживали клиентов без чеков.
Житель Днепра решил украсть посылку из почтомата.
В ОВА прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре.
Укрэнерго сообщило обнадеживающие новости.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!