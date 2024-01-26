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В Днепре особы с инвалидностью могут получить водительские права: какой категории и где пройти обучение

Сегодня 17:48
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Министерство внутренних дел запустило в Днепре пилотный проект по обучению людей с инвалидностью вождению авто. Получить водительские права можно двух категорий – В – для вождения обычного автомобиля, где есть до 8 пассажирских мест, а также С и С1, которые дают возможность управлять автомобилем массой до 7,5 тонн, то есть грузовиком.

Новости Днепра про В Днепре особы с инвалидностью могут получить водительские права: какой категории и где пройти обучение

Где пройти обучение и что для этого нужно – узнали журналисты dnepr.info.

Благодаря такому обучению люди с инвалидностью могут получить дополнительную возможность трудоустройства.

Сколько будет длиться обучение

Для получения прав будущему водителю необходимо прослушать теоретическую часть – она составляет 74 часа и пройти практическое обучение на машине – нужно «наездить» 58,5 часов с инструктором. Проходить практику ученики будут на автомобиле с ручным управлением.

Кто может пройти обучение

Пройти обучение могут люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, функцией слуха и зрения.

Какие документы нужны

Для поступления необходимо иметь медицинскую справку формы №083/о, а также написать заявление на имя руководителя автошколы. Также следует предоставить копию паспорта и карточки налогоплательщика. Потребуется и фотография размером 3,5х4,5 см.

Какие права можно получить

После обучения можно получить права категории В – они дают возможность управлять автомобилем массой до 3,5 тонн, где насчитывается не более 8 пассажирских мест. Это может быть легковой автомобиль, минивен или легкий грузовик. А также категории С и С1 – они открываются одновременно. С дает возможность управлять автомобилем до 7,5 тонн, С1 – большим по массе транспортом.

Пройти обучение можно на базе одного из вузов Днепра 

 

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