В Днепре организуют масштабный вело- и автопробег ко Дню флага: как присоединиться

23 августа в День флага Украины в Днепре состоится вело- и автопробег. Автомобилисты и велосипедисты могут проехаться под флагами Украины по улицам города.
Об этом сообщил журналист Влад Войцеховский на своей странице в Facebook.
«Впервые в истории Днепра велосипедисты и автомобилисты организуют общую колонну для того, чтобы проехаться под флагом Украины по улицам родного города!», — написал Влад Войцеховский и добавил, что участников будет сопровождать полиция.
Присоединиться к патриотическому пробегу может каждый велосипедист и автомобилист. Главное условие – иметь с собой Государственный флаг Украины.
Патриотический вело- и автопробег начнется в пятницу 23 августа в 13:00. Старт у автозаправки WOG под Старым мостом, ул. Набережная Заводская, 3.
Маршрут: ул. Набережная Заводская – Набережная Сечеславская – ул. Юлиуша Словачека – проспект Дмитрия Яворницкого – Фестивальный причал.
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