В Днепре организуют масштабный вело- и автопробег ко Дню флага: как присоединиться

В Днепре проведут патриотический вело- и автопробег.

23 августа в День флага Украины в Днепре состоится вело- и автопробег. Автомобилисты и велосипедисты могут проехаться под флагами Украины по улицам города.

Об этом сообщил журналист Влад Войцеховский на своей странице в Facebook.

«Впервые в истории Днепра велосипедисты и автомобилисты организуют общую колонну для того, чтобы проехаться под флагом Украины по улицам родного города!», — написал Влад Войцеховский и добавил, что участников будет сопровождать полиция.

Присоединиться к патриотическому пробегу может каждый велосипедист и автомобилист. Главное условие – иметь с собой Государственный флаг Украины.

Патриотический вело- и автопробег начнется в пятницу 23 августа в 13:00. Старт у автозаправки WOG под Старым мостом, ул. Набережная Заводская, 3.

Маршрут: ул. Набережная Заводская – Набережная Сечеславская – ул. Юлиуша Словачека – проспект Дмитрия Яворницкого – Фестивальный причал.

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