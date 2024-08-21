В Днепре определились с тем, как будут работать детсады

В Днепре с сентября образовательный процесс в городских детских садах будет по смешанному режиму обучения (очная и дистанционная формы) при обустройстве простейшего укрытия в соответствии с требованиями. Решение было принято депутатами во время 54-й сессии городского совета.
На сегодняшний день в городе есть 80 детских садов с обустроенными простейшими укрытиями, в состоянии подготовки — еще 20. Таким образом до конца календарного года таких заведений будет 100.
В то же время есть сады без укрытий, где физически нет возможности их там обустроить. Учитывая это, изучили территориальную доступность садов без укрытий в те учреждения, которые их имеют, и составили план размещения соискателей образования. Для воспитанников 44 садов предложено временно разместиться для обучения в помещениях 36 садов и 4 школ, где есть укрытия, учитывая посадочную емкость в них. В пяти садах без укрытий дети будут учиться в помещениях этих же зданий, а во время воздушной тревоги будут переходить в заведение с укрытием, — отметила заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Елена Яковенко.
Напомним, в Днепре могут продлить работу детсадов.
Читайте также:
Автор:
В Днепре появилось два новых сквера.
Украина богата не только на живописные горы и старинные замки,…
Интересную птицу заметили на Павлоградщине.
Бездомные из Днепра отправились в Эстонию.
В Днепре появилось два новых сквера.
Украина богата не только на живописные горы и старинные замки, но и на водопады. Последние дни лета и начало осени – идеальное время для их посещения. Уже не так жарко, как летом, но и у воды еще не холодно. Наибольшая…
В Днепропетровской области беспризорный пес укусил женщину.
Интересную птицу заметили на Павлоградщине.
Бездомные из Днепра отправились в Эстонию.
Запорожец кошмарил военного с Днепра, требуя у него несуществующий долг.
Днепр и область имеют наибольшее количество должников по алиментам.
В Днепропетровской области 21 августа прогремел взрыв.
Российские агенты были задержаны на Днепропетровщине.
На следующей неделе в Украине уже не будут выключать свет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!