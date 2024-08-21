В Днепре определились с тем, как будут работать детсады

Стало известно, как с 1 сентября будут работать сады в Днепре.

В Днепре с сентября образовательный процесс в городских детских садах будет по смешанному режиму обучения (очная и дистанционная формы) при обустройстве простейшего укрытия в соответствии с требованиями. Решение было принято депутатами во время 54-й сессии городского совета.

На сегодняшний день в городе есть 80 детских садов с обустроенными простейшими укрытиями, в состоянии подготовки — еще 20. Таким образом до конца календарного года таких заведений будет 100.

В то же время есть сады без укрытий, где физически нет возможности их там обустроить. Учитывая это, изучили территориальную доступность садов без укрытий в те учреждения, которые их имеют, и составили план размещения соискателей образования. Для воспитанников 44 садов предложено временно разместиться для обучения в помещениях 36 садов и 4 школ, где есть укрытия, учитывая посадочную емкость в них. В пяти садах без укрытий дети будут учиться в помещениях этих же зданий, а во время воздушной тревоги будут переходить в заведение с укрытием, — отметила заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Елена Яковенко.

Напомним, в Днепре могут продлить работу детсадов.

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