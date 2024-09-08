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  • В Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске

В Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске

Сегодня 11:26
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В Днепре полицейский случайно стал свидетелем преступления, мгновенно сориентировался и задержал грабителя.

Новости Днепра про В Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Преступление произошло 6 сентября около 15.30 на аллее в Центральном районе города. 37-летний злоумышленник подбежал к человеку с инвалидностью, выхватил из рук кошелек и мобильный телефон и начал убегать, — говорится в сообщении полиции.

Рядом проезжал оперативник Днепровского отделения полиции, ставший свидетелем ограбления.

Он догнал и остановил грабителя, после чего вызвал СОГ.

37-летний злоумышленник задержан, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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