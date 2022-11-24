В Днепре огромные очереди у банкоматов, пунктов с водой и в супермаркетах (ФОТО)

Из-за вражеских ракетных ударов Днепр и другие города и села Украины погрузились в темноту.

Пока энергетики, коммунальщики и спасатели работают над восстановлением электроснабжения, днепряне решили сделать запасы: воды, продуктов, наличных.

Поэтому на улицах города собрались огромные очереди.

Так, такие толпы можно увидеть возле пунктов с водой.

Фотографии публикуют местные жители в соцсетях.

Некоторые жители ж/м Победа решили вообще запастись водой из реки:

В магазинах тоже до сих пор есть очереди, особенно в АТБ:

А это очереди возле банкоматов:

Главное – не паниковать!

Верим в ВСУ и Украину!

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