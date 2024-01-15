В Днепре один из жилмассивов остался без тепла: детали

Сегодня, 15 января, в Днепре жители жилого массива Тополь-1 остались без отопления. Причина – проведение работ по восстановлению магистрального трубопровода.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале Геннадий Корбан, глава Громадской рады при городском совете Днепра.
Днепр, внимание. Тополь-1, восстановление магистрального трубопровода. Временно без тепла. Работы уже идут, – написал он.
Кроме того, как сообщили в городском совете, из-за проведения аварийно-восстановительных работ на теплосети КП «Теплоэнерго» приостановлена подача тепла в пер. Штабной, 2, 4.
Подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.
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