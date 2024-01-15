В Днепре один из жилмассивов остался без тепла: детали

Для удобства передачи показаний счетчика, оплаты счетов и контроля потребления газа жители Днепра могут создать личный кабинет потребителя на официальном сайте поставщика газа. Также показания можно передавать через чат-боты в различных мессенджерах.

У многих жителей Днепра дома есть старые игрушки, популярные в 1990-х годах. Обычно они валяются в дальнем ящике на антресолях, в них давно никто не играет, и они просто занимают место. Но оказывается, на старых игрушках можно заработать. Цена –…