В Днепре один из трамваев временно сократит время работы

В Днепре трамвай №12 временно сократит время работы.

Об этом сообщили в департаменте транспорта.

6 ноября 2023 года трамваи №12 закончат свою работу раньше. Последние отправления с конечных остановок:

– от пл. Старомостова в 19:41;

— от завода Металлоизделий в 20:35.

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути по улице Часовых Неба.

Заметим, что это не первое сокращение трамвая №12 связано с ремонтными работами. Вероятно, он будет заканчивать свою работу раньше и в будущем, о чем обязательно сообщат дополнительно.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Каменском водитель Tesla насмерть сбил пешехода: видео момента.

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