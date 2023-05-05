В Днепре одна из улиц будет закрыта для проезда 10 дней

Днепрян просят заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации.

Проезд по улице Луговской будет закрыт с 8 по 18 мая. Перекрытие связано с проведением работ по ремонту дорожного покрытия.

В Днепре улицу Луговскую на 10 дней закроют для проезда транспорта.

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