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В Днепре одна из улиц будет закрыта для проезда 10 дней

Сегодня 19:15
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В Днепре улицу Луговскую на 10 дней закроют для проезда транспорта.

Новости Днепра про В Днепре одна из улиц будет закрыта для проезда 10 дней

Проезд по улице Луговской будет закрыт с 8 по 18 мая. Перекрытие связано с проведением работ по ремонту дорожного покрытия.

Днепрян просят заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации.

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