В Днепре объявили желтый уровень опасности: причина

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на сегодня, 27 апреля, прогнозируют в Днепре сложные погодные условия.
В городе в ближайшие часы с сохранением до конца дня ожидается гроза. Уровень опасности – первый (желтый).
Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре отметили, что возможны град и шквалы 15-20 м/с.
Поэтому будьте осторожны и берите зонтик, если куда-нибудь собираетесь!
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