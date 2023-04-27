В Днепре объявили желтый уровень опасности: причина

Поэтому будьте осторожны и берите зонтик, если куда-нибудь собираетесь!

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре отметили, что возможны град и шквалы 15-20 м/с.

В городе в ближайшие часы с сохранением до конца дня ожидается гроза. Уровень опасности – первый (желтый).

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии на сегодня, 27 апреля, прогнозируют в Днепре сложные погодные условия.

Если куда-то собираетесь – обязательно берите с собой зонт!

В Днепре снова травят собак.

Будут ли дополнительные выходные в мае.

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