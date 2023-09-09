В Днепре объявили чрезвычайный уровень опасности

В ГСЧС объявили предупреждение о пожарной опасности.
Днепропетровским региональным центром гидрометеорологии в период с 9 по 11 сентября на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда осенняя жара заставит обнажить плечи и колени.
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