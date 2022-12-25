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В Днепре объяснили, зачем на линии выходят технические рейсы трамваев и троллейбусов

Сегодня 17:19
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В департамерте транспорта объяснили, почему на линии выходят только технические рейсы трамваев и троллейбусов.

Новости Днепра про В Днепре объяснили, зачем на линии выходят технические рейсы трамваев и троллейбусов

Об этом рассказал директор департамента транспорта и инфраструктуры горсовета Днепра Игорь Маковцев.

Многие спрашивали, почему в Днепре курсируют технические рейсы, если раньше троллейбусы и трамваи вообще не ездили из-за обесточенных подстанций. Как пояснил Игорь Маковцев, в настоящее время в полном объеме запустить наземный электротранспорт не получится.

Он отметил, что если электротранспорт не работает, возникает несколько проблем. Во-первых, если есть перепад температуры и повышается влажность воздуха, происходит намерзание контактной проволоки, ее вес увеличивается и возникает риск обрыва. Самый простой способ борьбы с этим явлением – прогревать контактную проволоку. Также если по рельсам не двигается подвижный состав, то они покрываются коррозией – начинают ржаветь. Поэтому есть технические рейсы, которые работают с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Это очень сокращенный выпуск подвижного состава для того, чтобы поддерживать нашу критическую инфраструктуру в рабочем состоянии. Когда ДТЭК позволит в полном объеме запуститься, мы сможем это сделать, а не придумывать, как чинить эту инфраструктуру, которая сама собой выходит из строя, если не работает, — отметил он.

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