В Днепре обворовали авто военного: вытащили дорогую амуницию

На днях в Днепре неизвестные обворовали авто военного.
Произошло это возле парка «Зеленый гай».
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что ночью неизвестные разбили стекло в машине и вытащили оттуда дорогую амуницию. Кто именно это сделал – пока неизвестно.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что по указанному факту правоохранители открыли уголовное производство. Полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц. Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Надежды Алексеенко из авто похитили броник и берцы: комментарий полиции.
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