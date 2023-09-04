В Днепре обвалились цены на капусту: в супермаркетах ажиотаж

Еще в начале лета за килограмм капусты нужно было заплатить около 50 грн.
Мы решили проверить, сколько этот овощ стоит в супермаркетах Днепра сейчас.
В «Варусе» килограмм капусты сейчас стоит 7,40 грн (без скидки – 8,90 грн). Краснокочанная капуста – 19,90 грн, молодая пекинская – 49,90 грн.
В «АТБ» за килограмм капусты просят 8,29 грн.
В «Сильпо» килограмм белокочанной стоит 10,00 грн (1 грн за 100 г).
Какова будет цена на капусту в Днепре осенью – пока эксперты не давали прогнозов.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре снова «довоенные» цены на лук: вырастет ли стоимость базового овоща осенью.
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